San Borja: camioneta termina empotrada dentro de restaurante tras triple choque

Increíble. Entre el jirón Simoni y la avenida Aviación se reportó un triple choque en el distrito de San Borja, donde una camioneta quedó empotrada en un restaurante. La parte externa del inmueble quedó destruidas, así como las mesas que se usaban para los comensales en el exterior.

Los fierros que sostenían vidrios en el restaurante quedaron doblados, así como la puerta, entre otras pérdidas por culpa de este accidente. Una de las unidades permanece aún en la vereda totalmente dañada de la parte delantera, en tanto, una grúa se llevó la camioneta que estaba empotrada en el negocio.

SE INVESTIGA QUÉ ORIGINÓ EL ACCIDENTE

Según vecinos de la zona, el negocio ya tendría entre 4 a 5 meses, sin embargo, la inversión se ha perjudicado por este accidente. Se desconoce si el propietario habría hecho ya la denuncia por los daños sufridos en su local.

Cabe destacar que el hecho ocurrió durante la madrugada, razón por la que no había clientes. En tanto, aún se desconoce las razones que provocaron el accidente, pero si llama la atención que no hay semáforos en el cruce donde ocurrió el choque, por lo que se espera aún las pesquisas de los agentes del orden y la información que se pueda obtener de las cámaras de seguridad.