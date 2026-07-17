Iglesia fue víctima de robo: sustraen ofrendas y una campana

El hecho ha generado preocupación entre los vecinos y miembros de la parroquia, quienes denuncian el avance de la delincuencia en la zona.

Un hecho indignante se registró en el distrito de Villa El Salvador, donde una iglesia fue víctima de la creciente inseguridad ciudadana tras sufrir el ingreso de delincuentes que sustrajeron diversos bienes del interior del templo.

La Parroquia Virgen de Guadalupe de Villa Madre fue blanco de dos asaltos en una misma semana. El primero ocurrió el día lunes y el segundo el miércoles, ambos durante la madrugada, cuando los delincuentes lograron ingresar al recinto burlando las medidas de seguridad existentes.

Según denunciaron los responsables de la parroquia, los sujetos llegaron incluso hasta el quinto piso del inmueble para sustraer elementos del campanario, instrumentos utilizados por el coro, joyas pertenecientes a una asociación que colabora con la iglesia y el dinero de las limosnas entregadas por los feligreses.

INDIGNANTE ROBO

Este hecho ha generado indignación entre los integrantes del coro, quienes expresaron su malestar al denunciar que la iglesia fue víctima de dos robos en una misma semana. Asimismo, señalaron que la pérdida de los instrumentos musicales representa un duro golpe , ya que estos no fueron producto de donaciones, sino adquiridos gracias a su propio esfuerzo. “Fue algo que nos agarró de sorpresa, nunca nos había pasado esto, es una cosa muy dolorosa ver que no teníamos instrumentos”, indicó una miembro del coro de la iglesia.

Asimismo, los delincuentes tuvieron la osadía de dañar parte de la infraestructura de la iglesia para poder ingresar al interior del recinto y para luego poder sacar lo robado por una puerta adyacente.

ACTIVADES PRO FONDOS TRAS LO OCURRIDO

Por otro lado, se indicó que las actividades de la parroquia, incluidas las misas, no han sido canceladas. Asimismo, se informó que para este 19 de julio se realizará una actividad benéfica con el objetivo de recaudar fondos y recuperar parte de lo que fue robado.