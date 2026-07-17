¡Caos en la avenida Brasil! Instalación de estrados colapsa el tránsito

Las estructuras instaladas para las celebraciones patrias ya afectan la circulación de vehículos y peatones en diversos tramos de la avenida Brasil.

Los preparativos para el desfile cívico-militar del 29 de julio vienen causando algunas complicaciones en la transitabilidad de la avenida Brasil, situación que ha generado molestias entre los vecinos y transeúntes de la zona.

Una de las principales quejas está relacionada con la pronta instalación de las estructuras para el evento, ya que, según los residentes, estos trabajos suelen realizarse en fechas más cercanas a la actividad.

Esta situación ha provocado que muchos vehículos de los vecinos no puedan ingresar con normalidad a sus cocheras, obligándolos a ocupar espacios destinados al tránsito peatonal, lo que representa un riesgo para la seguridad de quienes circulan por el lugar.

DIFICULTADES PARA TRANSITAR

Muchos condominios ubicados a lo largo de la avenida Brasil se han visto afectados por estas instalaciones, por lo que los vecinos cuestionan que no se hayan adoptado medidas previas para evitar este tipo de inconvenientes.

Asimismo, señalaron que el impacto no solo afectará a los residentes, sino también a los miles de vehículos que circulan diariamente por esta vía, considerada una de las principales avenidas de la capital. En ese sentido, advirtieron que los desvíos implementados podrían generar una mayor congestión vehicular en la zona.

ELECCION DE MIEMBROS DE MESA PARA ELECCIONES

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definirá este viernes 24 de julio a los 25 ciudadanos que formarán parte del sorteo público para la selección definitiva de los nueve millones de miembros de mesa a nivel nacional.

Asimismo, se dará prioridad a las personas con mayor grado de instrucción y a quienes no hayan desempeñado anteriormente el cargo de miembro de mesa. Además, tendrán menores probabilidades de ser seleccionados los ciudadanos con discapacidad, funcionarios públicos, personeros, miembros de comités partidarios y candidatos que participen en el proceso electoral.

SÁBADO NO LABORABLE AFECTARÍA LA PRODUCTIVIDAD

Tras la aprobación de la normativa que permite a determinados trabajadores no laborar los días sábados por motivos religiosos, gremios empresariales y comerciantes expresaron su preocupación por el posible impacto de esta medida en la productividad de sus empresas y negocios.

Según señalaron, el sábado suele ser una de las jornadas con mayor nivel de ventas y producción, por lo que consideran que la aplicación de esta disposición podría generar dificultades operativas en algunos sectores. Asimismo, algunos empresarios indicaron que evaluarán con mayor cautela la contratación de personal que solicite este beneficio específico para los sábados.

VENTA DE LICOR NO TENDRÁ LIMITE DE HORARIO

La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi dejó sin efecto las restricciones horarias que la Municipalidad Metropolitana de Lima aplicaba para la venta de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de locales de entretenimiento nocturno.

Asimismo, la entidad determinó que la municipalidad no presentó evidencia estadística suficiente que demostrara que la limitación de horarios constituía una medida necesaria y efectiva para combatir la inseguridad ciudadana.