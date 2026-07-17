¡Vecinos en peligro! Puente peatonal lleva 14 años sin mantenimiento

El puente peatonal que une los distritos de Comas y Puente Piedra se encuentra en mal estado y preocupa a los vecinos porque es de alto tránsito, además, no tiene mantenimiento desde hace más de 14 años. La vía de madera es bastante estrecha, por lo que solo permite el paso de una persona adulta o de un adulto y un niño, algunos pasan con su bicicleta, pero este flujo provoca que la infraestructura tiemble de manera alarmante.

PIDEN ACCIONES PREVENTIVAS A LAS AUTORIDADES

El temor de loc vecinos es que el fenómeno El Niño provoque el incremento del caudal y termine destruyendo esta vía que es importante en la zona, más aún porque el puente es sostenido solo por maderas en su base.

Otro problema es que el río también lleva bastante basura que podría afectar la base del puente. Un reportero de Buenos Días Perú mostró que una de las bases de la infraestructura está asegurada solo con sogas, y es la parte que más tiembla al momento de cruzar.