Asesinan a conductora de combi en la avenida Colonial: delincuentes realizaron más de tres disparos

Pasajeros de la unidad trasladaron a la víctima hasta el Hospital Nacional Arzobispo Loayza; sin embargo, los médicos no pudieron salvarla y certificaron su fallecimiento.

Una nueva víctima de la criminalidad en el transporte urbano se registró en Lima. Una conductora de combi fue asesinada por dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta por la avenida Colonial, en el Cercado de Lima. Los delincuentes dispararon más de tres veces contra la unidad y dejaron gravemente herida a la madre de familia. Tras el ataque, los responsables huyeron con rumbo desconocido.

Al verla herida, los pasajeros que se encontraban en el interior del vehículo intentaron auxiliarla de inmediato y la trasladaron hasta el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Sin embargo, los médicos no pudieron salvarle la vida y confirmaron su fallecimiento.

¿Quiénes estarían detrás del atentado?

De acuerdo con la información que maneja la Policía Nacional del Perú (PNP), los responsables del asesinato pertenecerían a las mismas organizaciones criminales que exigen el pago de cupos a los conductores de unidades formales e informales que circulan por la zona donde ocurrió el atentado.

Cabe mencionar que, días atrás, un chofer que inicia su recorrido en la plaza Dos de Mayo con dirección al Callao reveló que paga diariamente S/20 a por lo menos tres bandas criminales para poder trabajar con normalidad. El conductor aseguró que vive un verdadero calvario y solicitó la intervención urgente de las autoridades.