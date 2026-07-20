Transporte interprovincial en riesgo: gremio evalúa paro tras ataques a balazos a buses

El director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT), Martín Ojeda, señaló en diálogo con Buenos Días Perú que el gremio de transporte interprovincial evalúa paralizar sus funciones ante los recientes ataques a balazos contra las empresas que cubren las rutas hacia el norte del país.

Ojeda resaltó que durante la última semana y media, delincuentes armados han disparado contra buses en pleno trayecto, poniendo en riesgo directo la vida de los pasajeros y los conductores en tramos como Fundición, Huandoy y Puente Piedra.

Ante esta situación, el dirigente de transportes detalló que el gremio mantendrá una reunión de directorio para evaluar la paralización de sus operaciones si las autoridades no garantizan la seguridad en las vías.

Desarticulación de bandas

​El vocero gremial señaló que el problema trasciende por la captura de los sujetos que ejecutan los disparos, ya que las organizaciones criminales contratan a nuevos sicarios para continuar el cobro de cupos.

Por ello, instó al Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial a ejecutar acciones coordinadas de inteligencia para desarticular las cabezas de estas bandas extorsivas.

Piden despliegue policial

​Asimismo, Ojeda solicitó un despliegue policial preventivo e inmediato a lo largo de la Panamericana Norte para proteger las rutas interprovinciales. El representante advirtió que de no recibir respuestas concretas e integrales contra la inseguridad, la paralización del servicio afectará el transporte y turismo durante las festividades de fin de mes.