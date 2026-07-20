Saludpol se pronuncia por crisis de medicamentos en farmacias de la Policía

La disponibilidad de medicamentos en las farmacias de Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) se encuentra en un nivel crítico, lo que ha generado una grave crisis de atención para los miembros de la policía y sus familias.

Ante esta situación, un representante del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (Saludpol) aclaró que se reembolsará de forma inmediata las compras de medicamentos que realicen sus beneficiarios en farmacias privadas.

La medida busca atender a la familia policial ante la severa escasez de insumos médicos que atraviesan los establecimientos de salud de la institución, donde la disponibilidad de fármacos apenas alcanza entre el 20% y 30%.

Bomberos participarán en desfile patrio

​Un total de 300 bomberos voluntarios pertenecientes a tres compañías del Cuerpo General de Bomberos del Perú participarán finalmente en el desfile cívico-militar del próximo 29 de julio. Esta confirmación se alcanzó tras una serie de coordinaciones con el Ministerio de Defensa, institución que, tras revisar el caso, validó la presencia de las unidades asignadas.

​Lavado de ropa y cruce de combis en el río Rímac

​Cada domingo, decenas de familias acuden a las riberas del río Rímac para lavar sus prendas y enseres ante la falta de agua en las zonas aledañas. Esta práctica, que se desarrolla cerca del puente Santa Clara, involucra a ciudadanos que llegan a pie o en vehículos para aprovechar el caudal del río, pagando una tarifa por el acceso a la zona, mientras las combis cruzan pudiendo ocasionar una tragedia.

​Reportan 13 sismos en la región Ica

​En menos de una semana, la región de Ica ha registrado un total de 13 sismos, una secuencia de movimientos telúricos que mantiene en estado de alerta a la población local. Especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) explican que esta actividad es producto de la interacción de las placas tectónicas de Nazca y la Sudamericana, subrayando que, aunque no se han reportado daños materiales considerables.