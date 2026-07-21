Hermosa modelo es detenida en aeropuerto Jorge Chávez por llevar droga

Una modelo brasileña de 20 años fue detenida en el aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba sacar droga bajo la modalidad “correos humanos”. Pese a que su maleta había pasado el control de seguridad, aún faltaba que pase por la tecnología de rayos X y la detección de perros policía.

La joven iba acompañada de otra persona de 27 años de su misma nacionalidad que también llevaba maletas. Cuando estaban a punto de abordar el avión fueron intervenidos por agentes policiales que realizaron la inspección correspondiente.

Tras revisar el equipaje, los agentes hallaron planchas de esponja en las maletas con estupefacientes camuflados en su equipaje. La modelo tenía alrededor de 3 kilos de droga, mientras su acompañante llevaba más de 4 kilos.

CAPTADA POR ORGANIZACIÓN DE NARCOTRÁFICO

La joven de 20 años habría sido captada por una organización trasnacional llamada “Los galanes de bahía”, una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas. La joven era una modelo con un futuro brillante que ya trabajaba desde los 8 años, sin embargo, fue convencida por esta banda criminal que le había encomendado enviar esta droga hasta Tailandia.

Ante este delito en flagrancia, la joven y su acompañante podrían ser sancionados con hasta 8 años de pena privativa por intentar sacar droga de nuestro país.

LURIGANCHO - CHOSICA: IMÁGENES CAPTAN VIOLENTO CHOQUE

Imágenes de cámaras de seguridad detectaron un estrepitoso choque en Lurigancho – Chosica. Un auto terminó chocando contra un poste de alumbrado público y luego dar varias vueltas de campana. Al parecer, el conductor habría perdido el control de su vehículo por una falla mecánica. El conductor ya es atendido por los médicos.