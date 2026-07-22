Capturan en Pasco a sujeto acusado de feminicidio en Ate: grabó video donde confesó el crimen

Luego de permanecer varios días prófugo, agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron en la región Pasco, a Christian Cruz Eusebio, el sujeto acusado de asesinar a su expareja en el distrito de Ate Vitarte.

En redes sociales se difundió un video en donde el sujeto admitió haber atacado y asesinado a la joven, identificada como Laura Huere, alegando que el crimen ocurrió durante una acalorada discusión.

Cruz Eusebio reconoció haber agredido a la mujer con un arma blanca que, según su versión, ella llevaba consigo para devolverle. Tras ser capturado, las autoridades policiales coordinaron su traslado hacia Lima para ponerlo a disposición de las autoridades competentes.

​Diligencias tras llegada a Lima

​El detenido es trasladado a Lima para quedar a disposición de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de España y, posteriormente, ser conducido a la Depincri de Ate-Santa Anita. En los exteriores de la sede policial, familiares de la víctima esperaron la llegada del sujeto para exigir que se continúe con el proceso legal de acuerdo a ley.

​Familia exige máxima sanción

​Jenny, hermana de la víctima, rechazó la versión brindada por el agresor en redes sociales y aseguró que el ataque fue premeditado. Asimismo, pidió a las autoridades del Poder Judicial que apliquen la máxima pena de cadena perpetua contra el detenido por la muerte de su familiar.