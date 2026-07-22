Pasajera herida en ataque a bus de Translima está fuera de peligro: atentado sería por cobro de cupos

​Una mujer de 48 años resultó herida de bala durante un ataque a balazos contra un vehículo de la empresa de transportes "Translima". El atentado ocurrió cuando la unidad estaba llena de pasajeros en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Universitaria, en el distrito de Los Olivos.

Dos delincuentes a bordo de una motocicleta alcanzaron al bus y dispararon reiteradamente contra el parabrisas, impactando directamente a la víctima que se encontraba sentada en los asientos delanteros.

​Tras el atentado, la pasajera fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde los médicos informaron que su pronóstico permanece estable y fuera de peligro tras sufrir una herida en el pómulo derecho.

Extorsión y detención de sospechosos

Según denunciaron los conductores y representantes de la línea de transporte, este nuevo hecho de violencia responde al cobro de cupos por parte de hasta cuatro bandas criminales que operan en la ruta que conecta Los Olivos con el Callao. Los delincuentes exigen el pago diario de 65 soles por unidad para permitirles circular.

​Posterior al ataque, la Policía Nacional del Perú ejecutó el plan cerco que derivó en un enfrentamiento armado y en la captura de los sospechosos. Entre los detenidos figura un sujeto de nacionalidad colombiana, quien resultó herido de bala y permanece en el hospital Negreiros, además de dos mujeres presuntamente vinculadas a la banda criminal.

​Piden prisión para policía por muerte de niño

​Por otro lado, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura solicitó nueve meses de prisión preventiva contra un suboficial de la Policía Nacional investigado por el presunto delito de homicidio culposo en agravio de un menor de 8 años. Los restos del pequeño vienen siendo velados en la ciudad de Huacho en medio del dolor familiar y el reclamo de justicia.

La madre de la víctima denunció negligencia e insensibilidad por parte de los efectivos involucrados al momento de la emergencia, mientras se esperaban las diligencias del Ministerio Público. Por su parte, los exámenes de necropsia practicados al cuerpo del menor confirmaron que la causa de la muerte responde al ingreso de un proyectil de arma de fuego con trayectoria descendente, elemento clave para determinar la responsabilidad penal del agente investigado.