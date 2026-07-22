Jeri Ramón seguirá como rectora de San Marcos hasta que se elijan nuevas autoridades

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) acordó la continuidad de Jeri Ramón en el cargo de rectora bajo la modalidad de encargatura interina. La medida se concretó a pocos días del vencimiento formal de su mandato, fijado para el 25 de julio, y luego de que el proceso de elecciones internas quedara suspendido debido a la renuncia en pleno del comité electoral.

Con esta figura legal, Ramón mantendrá la dirección de la casa de estudios hasta fin de año, periodo en el cual se deberá convocar y ejecutar un nuevo proceso electoral. ​Durante la sustentación de la medida, se argumentó la necesidad de garantizar la continuidad de los actos administrativos, la emisión de títulos profesionales y la consolidación del proceso de promoción docente extraordinaria en la institución.

​Por su parte, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) manifestó su abierto rechazo a la extensión del mandato de la rectora, argumentando que su gestión de cinco años ha implementado políticas contrarias a los derechos del alumnado. Los representantes estudiantiles cuestionaron la idoneidad de la autoridad para liderar el proceso de transición e indicaron que no descartan adoptar medidas de fuerza en protesta, entre ellas una eventual toma del campus universitario.

Federación vinculada al Movadef sería formalizada

​En el ámbito gremial, la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), fundada por el expresidente Pedro Castillo, busca restablecer su formalización ante el Ministerio de Trabajo tras sostener reuniones con el titular del sector, Flavio Cruz. Sin embargo, diversos sectores magisteriales y representantes del Sutep alertaron sobre esta posibilidad, recordando que la inscripción del gremio fue cancelada en 2023 por irregularidades y advirtiendo sobre sus presuntos nexos con el Movadef y Sendero Luminoso con el fin de tomar el control de la Derrama Magisterial.

​Intensifican búsqueda de montañistas desaparecidos

​En el sector de emergencias, equipos de rescate redoblaron los trabajos de ubicación de los montañistas Artidoro Salas, Alejandro Ugarte y Saúl Mendoza, reportados como desaparecidos desde hace seis días en el nevado Huascarán. Mientras familiares y allegados realizaron una vigilia de oración en Huaraz exigiendo el despliegue de helicópteros y apoyo estatal, la Policía Nacional sumó la operación de cuatro drones especializados provenientes de la región La Libertad para rastrear la última señal GPS emitida por los deportistas.

Mineros ilegales habrían pagado a fiscal

​En el marco de las investigaciones contra la minería ilegal, las autoridades detuvieron de manera preliminar al fiscal provincial Américo Bautista, acusado de favorecer a una organización criminal en Madre de Dios. Según las pesquisas del caso "Los Guardianes de la Pampa", el magistrado habría recibido cobros de hasta 282,000 soles a cambio de filtrar información, sugerir estrategias legales y facilitar la evasión de la justicia a sujetos vinculados al tráfico ilícito de insumos y delitos ambientales.