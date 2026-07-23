Balean bus de la empresa Nueva América en SJM: conductor resultó herido

La noche del miércoles 22 de julio se registró un nuevo atentado contra el transporte público en Lima. Esta vez, desconocidos a bordo de una motocicleta interceptaron un bus de la empresa Nueva América a la altura del paradero 13 de la avenida San Juan, en San Juan de Miraflores (SJM). Producto del ataque a balazos, el conductor de la unidad resultó herido y tuvo que recibir atención médica.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los sujetos se aproximaron al vehículo y, tras identificarlo, dispararon en más de cinco oportunidades. Los proyectiles dejaron varios orificios en la carrocería del bus, que posteriormente fue trasladado a la comisaría del sector para realizar las diligencias correspondientes.

¿CUÁL HABRÍA SIDO EL MOTIVO DEL ATAQUE?

Esta no es la primera vez que desconocidos atacan a balazos un bus de la empresa Nueva América. Días atrás se registró un hecho similar, por lo que se presume que los responsables pertenecerían a una banda dedicada a la extorsión de empresas de transporte público.

Cabe mencionar que los ataques contra el sector transporte se vienen registrando de manera constante. Ante esta situación, los gremios no han descartado iniciar una paralización de actividades, la cual estaría prevista para las primeras semanas de agosto.

MUERE ATROPELLADO POR BUS DEL CORREDOR

A pocos metros del Hospital Montenegro, en San Juan de Lurigancho (SJL), un bus del corredor Morado atropelló y causó la muerte de un padre de familia de 37 años, a la altura de la avenida Wiesse. La víctima deja a una menor en la orfandad.

De acuerdo con el testimonio de testigos, el hombre se dedicaba al reciclaje y se encontraba realizando sus labores cuando, repentinamente, tropezó y cayó sobre la pista. El conductor de la unidad de transporte público no habría advertido su presencia y terminó arrollándolo.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN PASAMAYITO

En la bajada de Pasamayito, en Comas, dos buses chocaron y dejaron herido al conductor de una de las unidades. El accidente generó la molestia de los vecinos, quienes denunciaron que este tipo de hechos ocurre constantemente en la zona, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para que adopten medidas de prevención.