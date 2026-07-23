Escolar fue golpeado y acuchillado por presunto barrista en San Juan de Lurigancho

Un hecho de extrema violencia se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un escolar de quinto de secundaria lucha por su vida tras ser víctima de una brutal agresión por parte de un grupo de delincuentes.

El ataque ocurrió el viernes 17 de julio, cuando los estudiantes salían de clases como lo hacían habitualmente. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que este grupo de sujetos interceptó y agredió a los escolares.

Un aspecto que ha llamado la atención de las autoridades es que, según las primeras investigaciones, los delincuentes se acercaron inicialmente a los alumnos con la intención de obtener información. Al no conseguir lo que buscaban, comenzaron a golpearlos, concentrando la agresión en el joven que actualmente permanece en estado crítico luchando por su vida.

FUE ATACADO CON ARMA PUNZOCORTANTE

Por otro lado, luego de golpear al escolar, los agresores no se conformaron y lo atacaron con un arma blanca, propinándole tres puñaladas en la espalda. La gravedad de las heridas obligó a su internamiento en el Hospital de Canto Grande, donde permaneció durante cinco días.

Ante las dificultades para recibir una atención adecuada, la familia decidió trasladarlo al Hospital Dos de Mayo, donde continúa bajo evaluación médica permanente y a la espera de una pronta recuperación.