Atacan a balazos una combi y asesinan al conductor: sicarios grabaron el crimen

La inseguridad ciudadana continúa golpeando al sector transporte. Durante la jornada del miércoles 22 de julio, el conductor de una combi que circulaba por la avenida Argentina, en el Cercado de Lima, fue atacado a balazos y murió en el lugar.

¿QUIÉNES ESTÁN DETRÁS DEL ASESINATO?

Con el propósito de atemorizar a los demás conductores de la línea que recorren la zona, los sicarios grabaron el crimen. En las imágenes se observa cómo uno de los atacantes realiza varios disparos contra la unidad. Uno de los proyectiles alcanzó al chofer y le causó la muerte.

Los delincuentes también difundieron un mensaje en el que se identificaron como integrantes de una organización criminal que buscaría controlar el cobro de cupos en esta ruta.

“Piensan que estamos jugando. Vamos a matar y atacar en la ruta argentina. Alinéense, los tenemos ubicados. Atentamente, la organización criminal Alcaeda”, se lee en el mensaje.

Pese a que sus vidas se encuentran en peligro, los conductores de las combis que circulan diariamente por esta vía continúan trabajando con el temor de convertirse en nuevas víctimas de los criminales. Ante esta situación, hicieron un llamado a las autoridades para que adopten medidas urgentes y refuercen la seguridad en la zona.