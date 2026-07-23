Julio Campos: “La Policía, Fiscalía y Poder Judicial deben unirse para combatir la extorsión”

Los ataques extorsivos continúan en Lima Sur. Esta vez, el sector transporte vuelve a ser blanco de la delincuencia, teniendo como una de sus víctimas a la empresa de transporte conocida como “Los Rojitos”.

Esta empresa ya había sufrido anteriormente el incendio de una de sus unidades por parte de bandas criminales. Sin embargo, nuevamente ha sido objeto de amenazas mediante mensajes extorsivos en los que se exige el pago de dinero para evitar nuevos atentados.

La situación ha generado alarma entre los conductores, quienes temen salir a trabajar y exigen a las autoridades una intervención rápida frente a estos casos de extorsión que continúan afectando al sector y cobrando nuevas víctimas.

CHOFERES TRABAJAN CON MIEDO

Asimismo, los delincuentes enviaron un video en el que se observa cómo siguen a una de las unidades de transporte mientras uno de ellos apunta con un arma de fuego, en una clara amenaza contra la empresa y sus trabajadores. Esta situación ha incrementado el temor entre los conductores, quienes señalan que, pese a contar con los stickers de identificación exigidos por los extorsionadores, ello no garantiza su seguridad ni la de sus pasajeros.

Además, algunos choferes han optado por dejar de trabajar debido al miedo constante de convertirse en víctimas de un atentado. “Es lamentable, pero estos días no he estado trabajando, es penoso decir pero hace semanas recibimos amenazas, ya no es novedad para nosotros”, indicó un chofer de la empresa.

SE AGRAVA LA SITUACIÓN

Por otro lado, Julio Campos, dirigente del gremio de transportistas, pidió al nuevo gobierno actuar con la mayor rapidez posible para frenar estos actos delictivos que vienen afectando al sector.

Asimismo, pidió a las autoridades a implementar medidas concretas contra las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. “Que se empiece a articular las acciones con la policía de inteligencia y de igual manera con la fiscalía y el Poder Judicial y de esa manera combatir”, indicó.