Hallan sin vida a ‘La Chocolatita’ en La Molina: llevan a medicina legal a sospechoso del crimen

ACTUALIZACIÓN DEL CASO

Al ser detenido y ser el principal sospechoso del crimen de 'La Chocolatita', Óscar Arias ha sido conducido hacia medicina legal donde se le realizarán todos los exámenes correspondientes. Se presume que Arias habría ocultado el cuerpo por más de 12 horas.

NOTA ORIGINAL

Durante la noche del jueves 23 de julio, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta una vivienda ubicada en La Planicie, en el distrito de La Molina, donde encontraron sin vida a Raiza Martínez, influencer conocida como ‘La Chocolatita’, quien meses atrás fue vinculada sentimentalmente con el futbolista Pedro Aquino.

De acuerdo con el parte policial al que tuvo acceso un equipo de Buenos Días Perú, Martínez fue hallada maniatada y con una cinta adhesiva en la boca. Una mujer de 60 años fue quien se comunicó con los efectivos policiales para informar sobre el hallazgo.

Según su declaración, Raiza Martínez se encontraba en el inmueble junto con el hijo de la mujer. Sin embargo, ella decidió salir al mercado y, al regresar a la vivienda, ingresó a la habitación de su hijo, donde encontró a ‘La Chocolatita’ sin signos vitales.

DETIENEN A SOSPECHOSO DEL CRIMEN

Aunque todavía se desconocen las circunstancias y las causas exactas de la muerte, los agentes de la PNP detuvieron a un hombre de 36 años que se encontraba con Martínez en el inmueble.

De acuerdo con la información policial, el intervenido había sido denunciado anteriormente por agresión verbal contra su madre. Asimismo, Raiza Martínez lo habría denunciado en marzo por acoso. El detenido permanece bajo investigación mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades.

IMÁGENES DE MORTAL INTERVENCIÓN EN HUACHO

Después de varios días de que se confirmara la muerte de un menor de edad en Huacho, salieron a la luz imágenes de las cámaras de vigilancia de la ciudad, donde se observa los momentos de la intervención policial y el fatal desenlace.

FALSO TRABAJADOR EXTORSIONABA A EMPRESA DE TRANSPORTE

En un trabajo realizado por los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se dio con la captura de un falso chofer de la empresa 'Translima' dedicado a recolectar información para posteriormente difundirla ante una banda de extorsionadores.