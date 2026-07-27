Miraflores: cae "tendera" que intentó llevarse S/ 1000 en ropa de tienda por departamento

La actitud de una mujer generó que los agentes de seguridad activaran sus alertas. Una joven de 19 años ingresó a una conocida tienda de ropa en el distrito de Miraflores, donde enrollaba las prendas y las escondía en su propia ropa.

Cada vez que hacía esto, la mujer se daba vueltas para no ser detectada, pero las cámaras de seguridad la vigilaban en todo momento y esta actitud llamó la atención de los agentes. Cuando estaba a punto de salir de la tienda fue intervenida por seguridad y allí le encontraron las prendas guardadas. Según se informó, lo robado asciende a S/1000, por lo que la joven fue trasladada a la comisaría de Miraflores.

ATROPELLAN A VENDEDOR DE DULCES EN SANTA ANITA

En Santa Anita un hombre de 40 años perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo negro. La víctima cayó al pavimento y no lograron ayudarle pues había perdido la vida. Según la familia, el hombre se dedicaba a vender dulces en la zona. Por ahora el conductor se encuentra en la comisaría y se espera que las cámaras de seguridad permitan dar con los responsables de este delito.

ASESINATO DE MECÁNICO HABRÍA SIDO UN ERROR

Increíble. Los audios hallados en el celular de uno de los detenidos, revelan la frialdad con la que reconocen que se equivocaron al asesinar al mecánico que perdió la vida tras recibir dos disparos en la cabeza en el distrito de Villa El Salvador. En sus redes sociales, los sospechosos se mostraban con actitud amenazante y exhibían armas de fuego, además siempre contaban con un muñeco de Chucky sosteniendo un cuchillo.