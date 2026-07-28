Precios de pasajes al sur del país se mantienen en paradero Atocongo

Durante las primeras horas de este martes 28 de julio, ciudadanos y familias llegaron hasta el paradero de Atocongo, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, para abordar buses de transporte interprovincial y viajar rumbo al sur del país.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta este lugar y corroboró que ​la tarifa de los pasajes se mantiene, a diferencia de ocasiones anteriores en las que se registraron alzas considerables en el costo de los pasajes durante fechas festivas.

El precio del viaje hacia la ciudad de Ica cuesta S/35, lo que representa un leve incremento frente a su tarifa habitual de 30 soles. Los viajeros buscan aprovechar los días festivos para visitar a sus familiares o realizar turismo en destinos cercanos como Cañete e Ica.

​Informalidad en la zona

​En el lugar también se constató la presencia de transportistas e intermediarios que realizaban la venta de pasajes directamente a los transeúntes que llegaban con equipaje y hasta con sus mascotas.

Expectativa por mensaje a la Nación

Algunos entrevistados manifestaron que viajan para descansar durante el fin de semana largo y expresaron sus expectativas respecto a la situación política y lo que esperan en el mensaje a la Nación que dará la presidenta Keiko Fujimori.