Delegaciones extranjeras participan en la Gran Parada y Desfile Militar

Las Fuerzas Armadas extranjeras compartirán con el público peruano parte de su tradición e identidad institucional.

A pocas horas del inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, no solo las delegaciones de diversas instituciones peruanas se preparan para recorrer la tradicional avenida Brasil, sino que también distintas representaciones extranjeras se harán presentes en esta importante celebración nacional.

Como ya es tradición, el Perú recibe a delegaciones internacionales que participan con el propósito de representar a sus respectivos países y compartir parte de su cultura e identidad ante el público peruano.

En esta edición, delegaciones de España, Ecuador, Chile y Colombia confirmaron su participación en las celebraciones por Fiestas Patrias, sumándose a los actos protocolares y al desfile que reúne a miles de espectadores cada año.

DELEGACIÓN ESPAÑOLA PRESENTE

Asimismo, una de las delegaciones que más sensación causó entre los asistentes al desfile fue la representación española, integrada por ocho miembros de las Fuerzas Armadas de España. “Hemos venido representando a los tres ejércitos, Al ejército de tierra, del aire y la armada de españa”, indicó agente español.

Además, la representación española causó furor ya que fueron blancos del cariño de los asistentes. “Nosotros estamos felices de celebrar las fiestas con ustedes y si nos piden fotos para nosotros sería un placer y un orgullo”, agregó.

OTRAS DELEGACIONES TAMBIÉN SE HICIERON PRESENTE

Por otro lado, diversas delegaciones extranjeras también participaron en la Gran Parada Cívico Militar. Representaciones de países como Colombia y Ecuador llegaron con integrantes de sus Fuerzas Armadas para sumarse a las celebraciones y compartir esta importante fecha con todos los peruanos.