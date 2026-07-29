Periodista de Panamericana TV mostrará desfile cívico-militar desde grúa

Las celebraciones por Fiestas Patrias continúan con la Gran Parada y Desfile Cívico Militar desde la avenida Brasil, donde el equipo de Panamericana Televisión ha dispuesto una ubicación estratégica para su cobertura especial.

Gracias al brazo hidráulico de Luz del Sur, ubicado a 15 metros de altura, se contará con una vista panorámica privilegiada de todas las delegaciones que desfilarán frente a las principales autoridades políticas del país y la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Esta posición permitirá registrar imágenes amplias del recorrido y ofrecer una mejor perspectiva de uno de los eventos más importantes de las celebraciones patrias.

VISTA PRIVILEGIADA

Por otro lado, la posición estratégica ubicada frente al estrado de invitados, en la cuadra 23 de la avenida Brasil, permitirá observar en primer plano el ingreso y desplazamiento de las compañías nacionales y extranjeras que participarán en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar.

Cabe resaltar que las medidas de seguridad implementadas en este punto han sido fundamentales para garantizar el correcto desarrollo de la transmisión, permitiendo llevar cada detalle de esta tradicional celebración patriótica a todos los peruanos.