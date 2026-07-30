Vehículo de alta gama fue incendiado por sujetos desconocidos en Ventanilla

Un atentado se registró durante la madrugada en la avenida Tumbes, en la zona de Mi Perú, distrito de Ventanilla, donde una camioneta de la marca Lexus fue víctima de un violento ataque perpetrado por sujetos cuya identidad aún se desconoce.

El hecho dejó el vehículo completamente calcinado. Según las primeras informaciones, los delincuentes habrían rociado gasolina sobre la unidad para posteriormente prenderle fuego, situación que fue advertida por los vecinos de la zona.

Asimismo, en medio de la desesperación, los vecinos intentaron sofocar las llamas utilizando distintos métodos, como arrojar agua y tierra sobre el vehículo; sin embargo, sus esfuerzos no lograron evitar que el fuego consumiera por completo la camioneta.

CONSUMIÓ LA CAMIONETA

La intensidad del incendio, registrado alrededor de las 2:30 a.m., provocó la pérdida total del vehículo. Las llamas consumieron gran parte de la unidad, dejando completamente calcinada la parte delantera y las zonas correspondientes al asiento del conductor y del copiloto.

De acuerdo con la información, el vehículo se encuentra registrado a nombre de Jenifer Quispe Ruiz, quien, según indicaron los vecinos, reside en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el atentado.