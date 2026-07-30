Secuestran a empresario avícola y exigen S/ 50 mil por su liberación

Las investigaciones apuntan a que uno de los trabajadores de la víctima habría facilitado el secuestro.

Una de las modalidades más utilizadas por las bandas criminales volvió a cobrar una nueva víctima. En esta ocasión, un empresario del rubro avícola fue secuestrado por delincuentes que exigen el pago de una suma de 50 mil soles a cambio de su liberación.

Los secuestradores de la banda criminal “Los Villanos del Miedo” difundieron un video en el que se observa a la víctima con la cabeza cubierta mientras es amenazada con un arma de fuego. En las imágenes, los delincuentes obligan al empresario a dirigirse a sus familiares para que reúnan y entreguen el dinero solicitado.

FAMILIARES PREOCUPADOS

De acuerdo con las investigaciones preliminares, uno de los presuntos nexos entre el empresario y la banda criminal habría sido uno de sus trabajadores, quien en los últimos meses ganó su confianza y se volvió más cercano a él, presuntamente como parte de un plan para facilitar la ejecución del secuestro.

Tras ser intervenido por las autoridades, este sujeto aseguró que también había sido secuestrado por la misma organización criminal. Sin embargo, las investigaciones permitieron determinar que, durante los días en que afirmaba haber permanecido retenido, se registraron constantes comunicaciones desde su teléfono celular con sus familiares.