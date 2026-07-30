Macabro hallazgo en SJL: encuentran cuerpo abandonado en un costal

Un macabro hallazgo se registró en el distrito de San Juan de Lurigancho, exactamente bajo el puente Huáscar, donde agentes de la Policía Nacional encontraron un cadáver abandonado dentro de un costal en plena vía pública. Hasta el momento, la víctima no ha podido ser identificada.

Durante las primeras diligencias, los efectivos constataron que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento. Además, entre los elementos encontrados se halló un chaleco de construcción civil, evidencia que podría contribuir al desarrollo de las investigaciones y a la identificación de la víctima o de los responsables del crimen.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Asimismo, los primeros peritajes podrían aportar información clave para lograr la identificación de la víctima, mientras que los agentes policiales permanecieron en la zona a la espera de las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cuerpo y continuar con las diligencias correspondientes.

Uno de los principales obstáculos para la investigación será la ausencia de cámaras de seguridad, ya que el cuerpo fue encontrado debajo de un puente para así dificultar la identificación de los criminales.