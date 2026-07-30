Dos personas fueron detenidas tras el mortal incendio registrado en La Victoria

Según las últimas acciones realizadas por la Policía Nacional del Perú, se logró la captura de un hombre y una mujer presuntamente vinculados al incendio de una vivienda en La Victoria, siniestro que dejó como saldo 10 personas fallecidas.

La mujer, identificada con el alias de “Fabiola”, tendría una presunta vinculación directa con “Sanguínea”, quien, de acuerdo con las investigaciones policiales, sería señalada como la autora intelectual del ataque que desencadenó la tragedia.

Las autoridades esperan que estas detenciones permitan avanzar con las investigaciones y lograr la captura de todos los implicados en este hecho, que dejó graves pérdidas materiales y humanas para una familia que continúa recibiendo apoyo por parte del Estado peruano.

LOGRARON CAPTURAN EN CORTO TIEMPO

Según Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, la efectividad de las investigaciones policiales fue clave para lograr la ubicación y captura de estos dos presuntos integrantes de la banda criminal vinculada al siniestro ocurrido en La Victoria.

Asimismo, el oficial señaló que ya se tendría identificada la ubicación de otros involucrados en el hecho. “En estos momentos tras la ubicación y captura de un familiar directo de esta persona ya identificada que son varones nacionales y extranjeros”, indicó Revoredo.

SIGUEN LAS INVESTIGACIONES

Por otro lado, el general Montufar, jefe de la Dirección de Robos, indicó que los agentes estuvieron cerca de capturar a más implicados en el caso; sin embargo, el apoyo que recibieron estos sujetos habría facilitado su fuga. “El día domingo hemos estado a minutos de capturarlos pero lamentablemente por el apoyo que han tenido por parte de familiares han logrado su huida”, manifestó.