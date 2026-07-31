Presunta banda “Los Albaneses” balea bus de TransLima

La empresa de transporte Translima volvió a ser víctima de ataques extorsivos por parte de organizaciones criminales. En esta ocasión, una banda identificada como “Los Albaneses” habría estado exigiendo el pago de 15 soles diarios a cambio de permitirles operar sin represalias.

Asimismo, cámaras de seguridad registraron el preciso momento del atentado. En las imágenes se observa cómo un automóvil blanco intercepta una de las unidades de transporte para luego abrir fuego contra el vehículo.

Ante esta situación, la empresa decidió suspender temporalmente sus operaciones con el objetivo de salvaguardar la integridad de sus conductores y trabajadores. Además, hizo un llamado a las autoridades para que refuercen las acciones de seguridad frente a los constantes ataques extorsivos que vienen afectando al sector transporte.

EXTORSIONADOS POR CUATRO BANDAS CRIMINALES

Este nuevo atentado se suma a la serie de amenazas y extorsiones que viene enfrentando la empresa desde hace varios meses. Según versiones recogidas por los trabajadores, Translima estaría siendo víctima de diversas organizaciones criminales que exigen pagos ilegales para permitir el normal desarrollo de sus operaciones.

Los principales afectados continúan siendo los conductores, quienes manifiestan sentir temor por su integridad. “Es una nueva banda que nos viene atacando, aunque no dicen nada concreto, solo “alineanse” con los cobros sino habra un muerto más”, indicó un chofer.