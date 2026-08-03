Atacan a balazos una motocicleta en Ventanilla: una persona murió y otra resultó herida

La inseguridad ciudadana continúa cobrando víctimas en el país. Un desconocido desató una balacera contra dos hermanos que se desplazaban en una motocicleta por la avenida La Playa, en Ventanilla. El ataque dejó una persona fallecida y otra herida.

De acuerdo con información proporcionada por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), el delincuente esperó a que los hombres se acercaran a una caseta de serenazgo, donde se encuentra un rompemuelle que los obligó a reducir la velocidad. En ese momento, disparó contra ellos en reiteradas ocasiones.

PROYECTILES IMPACTARON CONTRA LAS VÍCTIMAS

Tras efectuar al menos 20 disparos, uno de los proyectiles impactó en el tórax de una de las víctimas, quien murió en el lugar. Su hermano recibió impactos de bala en un brazo y una pierna, por lo que fue trasladado al Hospital de Ventanilla, donde recibió atención médica y logró sobrevivir.

Durante la atención en el centro de salud, los agentes de la PNP incautaron un arma de fuego que se encontraba en posesión del sobreviviente. Asimismo, iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y ubicar al autor del atentado.