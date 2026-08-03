VES: llovizna inunda varias viviendas y vecinos piden ayuda

Más de 20 familias del distrito de Villa El Salvador han quedado afectadas por las lloviznas de estos últimos días, pese a que el fenómeno El Niño aún no está en su apogeo. Algunos vecinos permitieron el ingreso de las cámaras de Buenos Días Perú y se observó cómo el agua inundó las casas dañando baños, cocinas, cuartos, electrodomésticos y más.

La marca del agua acumulada que ha quedado en las paredes de las casas muestra que el nivel del agua se elevó hasta casi un metro de altura, además han dejado un olor fuerte al interior de las viviendas.

De acuerdo a una vecina afectada, Sedapal reaccionó muy tarde ante la inundación y recién llegó en la madrugada; para los vecinos se trata de aguas servidas, en tanto la entidad señala que es acumulación producto de las lloviznas. La vecina añadió que son cinco familias las que viven en su hogar, entre ellas personas que sufren enfermedades.

SE SIENTEN ABANDONADOS

Los vecinos piden apoyo de la municipalidad y de las autoridades porque esta situación se repite desde hace 5 años cada vez que hay llovizna, además, las pistas prácticamente se han convertido en barro.

Otro temor de los vecinos es que la basura acumulada no sea recogida a tiempo y que esto atraiga a roedores e insectos.