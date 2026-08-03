Gobierno expulsa a alias “Catire”: delincuente vinculado a graves hechos criminales

Tras cumplir una condena de ocho años de prisión, el delincuente Edinson Valentín Barrera, más conocido con el alias de “Catire”, fue expulsado del país durante la mañana del lunes 3 de agosto.

El criminal fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad y escoltado por efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes supervisaron su salida del territorio nacional para ser entregado a las autoridades de su país de origen, donde también deberá responder ante la justicia por diversos procesos pendientes.

De acuerdo con las investigaciones, Barrera estaría vinculado a aproximadamente 25 homicidios, además de casos de robo agravado y sicariato ocurridos tanto en Venezuela como, presuntamente, en territorio peruano.

FUE EXPULSADO DEL PAÍS

Con 30 años de edad, alias “Catire” fue expulsado del país con el objetivo de cortar cualquier posible vínculo con organizaciones criminales que operan en territorio peruano y permitir que responda ante la justicia de su país por los delitos que se le atribuyen.

Por otro lado, las autoridades señalaron que, tras los hechos delictivos registrados en lugares como el Jockey Plaza y el centro comercial Plaza Norte, este delincuente no podrá volver a ingresar al territorio nacional. Asimismo, se espera que medidas similares puedan aplicarse a otros criminales de alta peligrosidad que han contribuido a generar inseguridad y temor en el país.