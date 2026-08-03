SMP: casi linchan a joven durante enfrentamiento entre pandillas

Las pandillas vuelven a causar temor entre los vecinos del distrito de San Martín de Porres. En la avenida Canta Callao, cerca al óvalo Canta, se han captado imágenes de un sujeto que fue atrapado por jóvenes que lo golpearon brutalmente.

Según las imágenes, se observa a que un joven sale corriendo hasta cerca de un hostal de la avenida cuando un grupo de varios jóvenes lo derriban y empiezan a golpearlo con todo lo que tienen a su alrededor, ante el ataque, la víctima empezó a gritar por ayuda.

EXIGEN MÁS PATRULLAJE Y PRESENCIA DE AUTORIDADES

El día de ayer se realizó un partido de fútbol que terminó con el enfrentamiento de las bandas durante la noche. Lamentablemente, este accionar se repite entre pseudo hinchas que terminan generando zozobra en las calles.

La preocupación aumenta, pues en dicho lugar hay un centro educativo cercano, por eso los vecinos exigen patrullaje y más presencia de autoridades, especialmente cuando se realizan estos juegos de fútbol que terminan en enfrentamientos.

DIPUTADO JULIÁN PÉREZ RECUPERÓ SU LIBERTAD

El diputado por Juntos por el Perú, Julián Pérez, fue liberado tras ser detenido dos días por agredir física y psicológicamente a su expareja. Señaló que desde hace seis meses no tenía nada que ver con su expareja, además, dijo que es respetuoso de la mujer y que legislará en contra de la violencia.