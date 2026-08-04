Al menos 18 heridos de distinta consideración deja choque de combis informales en el Callao

El accidente se registró en el cruce de las avenidas Tomás Valle y Los Dominicos, en el Callao; al menos 18 personas resultaron heridas de distinta consideración.

Los lesionados fueron trasladados por los bomberos y serenos a nosocomios cercanos. Se conoció que el chofer de una de las combis resultó con heridas de gravedad.

EXCESIVA VELOCIDAD

Ambas unidades, que cubrían la ruta Callao-Comas, quedaron muy afectadas por el choque, fueron remolcadas a la Comisaría de Bocanegra, donde se investiga el incidente.

Según testigos, las unidades de transporte circulaban a excesiva velocidad; aparentemente, trataban de ganar pasajeros. Trascendió que las combis eran informales.

MATAN ADOLESCENTE

En Villa El Salvador (VES), un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos dentro de su propia habitación luego de ser perseguido por tres sujetos armados que ingresaron hasta su vivienda.

La víctima intentó escapar, pero los sicarios, también jóvenes, no le dieron oportunidad y acabaron con su vida frente a sus familiares. El crimen habría sido por una disputa entre presuntos barristas.

AMENAZAS A TRANSLIMA

Desde hace una semana, los transportistas de la empresa Translima no brindan servicio al público debido a las constantes amenazas de seis bandas criminales dedicadas a la extorsión.

Los choferes decidieron suspender sus actividades hasta nuevo aviso para proteger sus vidas ante los constantes ataques y la falta de garantías de seguridad en las vías de la ciudad.

ASESINO DE POLICÍA

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron en Lima a José Gregorio Dumas (32), un sicario venezolano quien habría asesinado al suboficial PNP Carlos Núñez mientras resguardaba una licorería en Pisco. El criminal tiene un amplio prontuario de asesinatos en varios países.