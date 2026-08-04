MTC convoca a expertos de Italia, España y Alemania para investigación de accidente aéreo en Nasca

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) convocó a las autoridades de investigación de accidentes de Estados Unidos, Italia, España, Canadá y Alemania, a fin de que puedan participar en las indagaciones sobre el accidente aéreo en Nasca.

Asimismo, la CIAA solicitó a los fabricantes de la aeronave y del motor que brinden el apoyo técnico necesario durante las indagaciones que se están desarrollando para esclarecer las causas de la tragedia registrada el último sábado que dejó 13 muertos.

INFORME PRELIMINAR

En un comunicado, el MTC señaló que investigadores de la CIAA están en el sector del accidente recolectando evidencias. Las labores se realizan en coordinación con la Fiscalía, entidad que lidera las indagaciones pertinentes según sus competencias.

Según plazos establecidos por estándares internacionales, se espera que los representantes de la CIAA elaboren un informe preliminar en unos 30 días. El documento detallará los hallazgos obtenidos durante las primeras etapas de la investigación.