Asesinan a hombre por presunta deuda de siete soles en Los Olivos

Un crimen se registró en el distrito de Los Olivos, exactamente a la altura del paradero nueve de la avenida Canta Callao, donde un mototaxista atacó mortalmente a un compañero de trabajo tras una disputa relacionada con una deuda de aproximadamente siete soles.

Según las investigaciones, el reclamo por el dinero se venía produciendo desde días atrás. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo Francisco Ramón Barasantes Godoy, luego de sostener una acalorada discusión con la víctima, la persiguió por varios metros hasta interceptarla y atacarla con un arma blanca.

Tras el hecho, el presunto agresor fue capturado por agentes de la Policía Nacional y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer la sanción que le correspondería por este crimen.

LO ATACÓ HASTA MATARLO

Según las imágenes, el agresor atacó a la víctima en más de diez ocasiones directamente en la zona del pecho. El mototaxista quedó tendido y agonizando en plena vía pública, situación que alertó a los vecinos del sector, quienes intentaron brindarle ayuda. Sin embargo, debido a la gravedad la víctima falleció en el acto.

Tras el crimen, varios compañeros de trabajo del mototaxista asesinado acudieron al domicilio del presunto agresor con la intención de ubicarlo y tomar justicia por cuenta propia. No obstante, el sujeto logró huir antes de ser encontrado, aunque posteriormente fue localizado e intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú.

SE NEGABA A PAGARLE LA DEUDA

Por otro lado, tras su captura Francisco Barasantes indicó que la víctima le prestaba constantemente dinero y que la última vez se negó a pagarle “Cuando salió (a trabajar) le fui a cobrar y me dijo que no me iba a pagar nada, y por ahí nos fuimos y nos caímos a golpes y bueno saque mi arma blanca y le di una puñalada”, indicó.