Atentan contra negocio en VES: lanzan ráfaga de disparos en la madrugada

Un nuevo caso de extorsión ha afectado un negocio de ropa en el distrito de Villa El Salvador, donde se han encontrado impacto de balas en el frontis y hasta tres casquillos. El atentado ocurrió en la madrugada, cuando dos sujetos en moto lineal lanzaron una ráfaga de disparos contra el lugar para luego huir por la avenida.

Según el dueño del local, nunca han recibido amenazas ni han sido extorsionados antes, así que suponen que este ataque puede haber sido un error, cabe destacar que el propietario vive también con su familia en el lugar donde está su negocio.

FALTA PRESENCIA POLICIAL

La zona donde ocurrió el atentado es mayormente comercial, pero desde que el equipo de Buenos Días Perú llegó a la zona, alrededor de las 5 de la mañana, no se ha observado patrulleros ni presencia policial.

Cabe informar que el propietario señaló que no abrirá su negocio por temor a represalias u otros ataques por parte de mafias criminales, además, solicita presencia de las autoridades policiales.