Habla madre de campeón de bádminton asesinado en La Victoria: pide ayuda a presidenta Keiko Fujimori

​La madre del campeón de bádminton Brian Roque se dirigió a la presidenta Keiko Fujimori para que la ayude con la entrega de los videos de las cámaras de seguridad que registraron el ataque en el que fue asesinado su hijo en el distrito de La Victoria.

En entrevista con Buenos Días Perú, la mujer expresó su frustración por la falta de celeridad en las investigaciones y por las trabas administrativas de la Policía Nacional para acceder a los registros visuales que permitirían identificar a los asesinos.

​El seleccionado de bádminton, quien integraba la delegación nacional que se preparaba para los Juegos Panamericanos Lima 2027, fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras se encontraba con amigos. Su madre detalló que las autoridades justificaron las demoras aduciendo los feriados, a pesar de que en la zona del crimen existen múltiples cámaras de videovigilancia que hasta el momento no han sido revisadas.

Pedido ante falta de avances

​Flor Roque hizo un llamado directo a Keiko Fujimori en su calidad de madre para que se sume al pedido de justicia y presione a las autoridades competentes. Ella sostuvo que la fiscalía y la Policía Nacional deberían centrarse en visualizar los videos de seguridad antes que en tomar declaraciones de sus testimonios, ya que considera que las imágenes resultan determinantes.

​Investigaciones en curso

​Las investigaciones del caso se encuentran a cargo del Despacho 6 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri). La madre señaló que tiene el teléfono celular de su hijo, el cual presenta un impacto de bala, y lo entregará para las diligencias correspondientes, mientras la hermana del deportista exige que las instituciones agilicen las diligencias ante la falta de respuestas concretas sobre el crimen.