VMT: sicario dispara contra vendedor de comida rápida frente a su hija

Un hombre fue asesinado de un balazo por ataque de un sicario que le disparó tres veces a la cabeza, el hecho ocurrió en un negocio de venta de comida rápida en el distrito de Villa María del Triunfo.

El sicario ingresó al local donde estaba la víctima y realizó los disparos a corta distancia, lamentablemente, la menor hija del vendedor presenció todo el acto criminal. Se supo que en ese momento no había presencia de clientes, lo cual fue aprovechado por el sicario.

VÍCTIMA NO TENÍA ANTECEDENTES

En tanto, la familia supone que podría tratarse de un nuevo caso de extorsión, cabe destacar que en la misma zona también hay otro negocio de venta de comida rápida.

Asimismo, según información preliminar, la víctima de 24 años no tenía antecedentes ni tampoco se conoce que tenga discusiones o riñas con otras personas. El caso se encuentra en investigación.