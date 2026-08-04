Cantante de La Bella Luz denuncia tocamientos indebidos del director musical

La cantante Naldy Saldaña presentó una denuncia formal contra César Sánchez Chavesta (50), director musical de la orquesta tropical "La Bella Luz", por tocamientos indebidos e intentar besarla.

Estos hechos son respaldados por registros de video de cámaras de seguridad y ocurrieron en el local de ensayos de la agrupación ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, luego de sus ensayos.

Las imágenes difundidas dan cuenta del momento preciso en que el denunciado se aproxima a la intérprete sin su consentimiento e intenta besarla y tocarla, mientras la víctima intenta zafarse del acoso.

Agresiones reiteradas

De acuerdo a sus declaraciones en el reporte policial, Saldaña señaló que este tipo de conductas inapropiadas por parte del director musical eran recurrentes, incluso durante las giras de trabajo que realizaba la orquesta a nivel nacional.

Renuncia y proceso en la Fiscalía

​Ante la gravedad del incidente y la falta de garantías en su trabajo, la cantante optó por renunciar a la agrupación para salvaguardar su integridad. Asimismo, se informó que la denuncia inicial presentada en la comisaría de la jurisdicción fue derivada al Ministerio Público para la apertura de las investigaciones correspondientes.