Multas a motos eléctricas por invadir ciclovías: falta personal que haga respetar normativa

En la avenida Arequipa es común ver a personas con motos eléctricas que suelen invadir las ciclovías, pese a que ya existe un reglamento donde se sanciona esta infracción con multas que ascienden a S/550 y que podría subir más si no se cumple con otros requisitos.

La normativa, que entró en vigencia el último 2 de agosto, señala que las ciclovías son de uso exclusivo para ciclistas y vehículos de movilidad personal autorizado, y que los vehículos motorizados que superen los 25 km/h deben contar de manera obligatoria con placa de rodaje, tarjeta de identificación vehicular, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y licencia de conducir categoría B-IIa.

¿LA MULTA SIRVE COMO DISUASIVO?

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta la avenida Arequipa donde hay una ciclovía importante en donde transitan varios vehículos, entre ellos los motorizados, y llama la atención que no hay personal que sancione estas prácticas. Una usuaria de scooter señaló que es importante que se revise la velocidad de quienes conducen las motos eléctricas, porque las ciclovías son angostas y pueden ocasionar accidentes.

Lamentablemente, mientras el equipo de Buenos Días Perú estuvo en esta transitada zona, varios ciudadanos circulaban sin respetar la norma, además resalta la ausencia de autoridades que hagan respetar el reglamento.

ATU ANUNCIÓ CARRIL BIDIRECCIONAL PARA CORREDOR AZUL

La Autoridad del Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao anunció para este jueves 6 de agosto de un proyecto de carril bidireccional para el Corredor Azul en la avenida Arequipa. El proyecto abarca 1.5 kilómetros, sin embargo varios usuarios muestran dudas sobre la funcionalidad de esta medida.