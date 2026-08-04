Hallan material educativo abandonado y sin distribuir en almacenes de la UGEL 02

Un operativo de prevención entre la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) y la Contraloría reveló la existencia de más de 50 mil materiales educativos almacenados sin distribuir en la sede de la UGEL 02.

Los recursos, que incluyen libros, lotes de papel bond, artículos de limpieza e insumos de oficina, permanecen guardados en el depósito desde el año 2018 hasta la fecha, afectando el inicio del año escolar de cerca de dos millones de estudiantes en la capital. Ante esta situación, las autoridades establecieron un plazo máximo de una semana para redistribuir el lote a las instituciones educativas correspondientes y anunciaron acciones administrativas para determinar a los responsables.

​Crisis y demoras en establecimientos del Minsa

​Por otro lado, la atención en los establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) continúa generando malestar en los usuarios debido a las prolongadas demoras, la falta de camas e insumos básicos, y las deficiencias en el trato humano. Un recorrido por nosocomios evidenció casos de pacientes que permanecen varios días en sillas de ruedas a la espera de intervenciones quirúrgicas o que son derivados sin atención por falta de equipos de oxigenación.

​Vuelven visitas guiadas a Palacio de Gobierno

La presidenta Keiko Fujimori anunció la reanudación de las visitas guiadas al Palacio de Gobierno dirigidas a delegaciones escolares y al público en general. La medida busca permitir que la ciudadanía recorra las instalaciones de la sede oficial de lunes a viernes para conocer su valor histórico y cultural.

​Supervisan acciones por al fenómeno El Niño

​En el norte del país, las autoridades realizaron un viaje de trabajo a Piura para supervisar las acciones de prevención ante el impacto del fenómeno El Niño y verificar la infraestructura de las comisarías locales. Durante la jornada, se ratificó el uso de mecanismos legales para reforzar el patrullaje conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad.