Empresario abate a delincuente y hiere a su cómplice tras intento de robo en Los Olivos

La víctima se enfrentó a balazos con los hampones en la cuadra 33 de la avenida Universitaria.

En medio de la ola de inseguridad ciudadana, un empresario dedicado a la venta de muebles abatió a un delincuente e hirió a su cómplice durante un enfrentamiento a balazos registrado en la cuadra 33 de la avenida Universitaria, en Los Olivos.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo con información preliminar, el empresario regresaba a su vivienda en compañía de su enamorada cuando ambos fueron interceptados por dos sujetos, quienes les arrebataron sus pertenencias. Ante esta situación, el hombre sacó un arma de fuego y se produjo un intercambio de disparos con los delincuentes.

Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la zona para realizar las investigaciones correspondientes.

El cómplice del delincuente fallecido también fue alcanzado por un proyectil e intentó escapar. Sin embargo, los efectivos policiales lograron detenerlo y posteriormente lo trasladaron al Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde permanece bajo custodia policial mientras recibe atención médica. Cabe mencionar que el empresario había denunciado semanas atrás que era víctima de extorsión.