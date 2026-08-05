Callao: asesinan a balazos a una joven en su vivienda y dejan a otra persona herida

Una joven de 21 años, identificada como Lidia Soledad Vásquez Salazar, fue asesinada a balazos dentro de su vivienda y otra persona quedó gravemente herida en el asentamiento humano Ampliación Tiwinza, en la zona de Sarita Colonia, Callao.

Tras recibir la alerta de una persona herida por arma de fuego, las autoridades llegaron al punto de la denuncia y encontraron sin vida a la joven de 21 años que presentaba múltiples impactos de bala, en tanto, la persona herida fue trasladada de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión.

BUSCAN DETERMINAR EL MÓVIL DEL CRIMEN

La escena fue acordonada por miembros de la comisaría Sarita Colonia para facilitar el trabajo de los peritos de la Policía, que inició las investigaciones para identificar a los responsables y determinar el móvil de este nuevo crimen.

Por el momento el móvil de este caso continúa en investigación. Este nuevo hecho de sangre ha generado preocupación entre los vecinos de la zona que piden mayor seguridad ante el incremento de la violencia en el Callao.