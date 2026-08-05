Defensoría revela severas deficiencias en la infraestructura y equipamiento de comisarías

​La Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que revela la crítica situación operativa de las comisarías del Perú. Según el reporte, 291 dependencias policiales operan en locales con más de 50 años de antigüedad, de las cuales 16 superan los 100 años de ser edificadas.

​El exdirector general de la Policía Nacional del Perú, Eduardo Pérez Rocha, detalló que el 72 % de sedes carece de telefonía fija, el 26 % no cuenta con conexión a Internet ni equipos de radio, y el 45 % del parque vehicular policial se encuentra inoperativo por fallas mecánicas. Además que el 53 % del personal policial se ve obligado a costear los servicios básicos de las dependencias con sus propios recursos.

​Casos críticos en dependencias en Lima

​La precariedad se evidencia en sedes de Lima como la comisaría de Surquillo, donde un sector del techo se derrumbó recientemente y dejó a efectivos heridos. Un equipo de Panamericana Televisión corroboró que a pesar de lo sucedido en la dependencia, siguen trabajando en la misma infraestructura.

En el distrito del Rímac, la comisaría Piedra Liza debió ser traslada de emergencia a un predio alquilado debido al riesgo inminente de colapso de su sede original. Un vecino entrevistado señaló que la dependencia "está hecha una calamidad y se caía por partes y que están atentando contra la vida y salud de las personas".

Keiko Fujimori visita comisaría en Puno

​Frente a este escenario, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, visitó una comisaría en Piura y manifestó su compromiso de modernizar las dependencias policiales para revertir las malas condiciones de trabajo del personal. Por su parte, el Ejecutivo evalúa solicitar facultades legislativas al Congreso de la República con el objetivo de destinar recursos presupuestales a la adquisición de equipamiento y la mejora de las condiciones de la institución policial.