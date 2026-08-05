Cercado: hallan gran cantidad de autopartes valorizadas en alrededor de un millón de soles

La Policía Nacional, en un operativo encabezado por el comandante general PNP, Óscar Arriola, intervino un inmueble ubicado en la intersección del jirón Parinacochas con el jirón Antonio Raimondi, en el Cercado de Lima.

En este lugar se almacenaba una gran cantidad de autopartes de vehículos de alta y media gama, presuntamente de procedencia ilícita. Durante la diligencia se incautaron parachoques, faros, capots, puertas, aros, espejos retrovisores, parabrisas y otros accesorios, mientras que Walter Javier Campuzano Fernández (49), alias “Chato”, fue intervenido y quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones por el presunto delito de receptación.

INVESTIGAN SI LAS PIEZAS SERÍAN COMERCIALIZADAS EN EL MERCADO ILEGAL

El general PNP Óscar Arriola señaló: “es sorprendente la cantidad de autopartes valorizadas en más o menos un millón de soles. Acá solo tenemos un capot de Audi y este faro de un BMW, marcas de alta gama que se han podido incautar”, manifestó a la prensa.

Las autoridades ahora buscan determinar el origen de las autopartes incautadas y establecer si pertenecen a vehículos robados o si iban a ser comercializadas en el mercado ilegal.