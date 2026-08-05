Más exintegrantes de La Bella Luz denuncian por acoso a director musical

El director musical de la agrupación La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, sobre quien pesan graves denuncias de acoso sexual y tocamientos indebidos vertidas por exintegrantes de la orquesta se encuentra en calidad de no habido.

Sánchez hasta el momento no se ha presentado ante el Ministerio Público para responder por los cargos en su contra tras la denuncia y difusión de videos donde se observa el acoso sexual contra Naldy Saldaña.

Más denuncias y testimonios de exintegrantes

Pero este no sería el único caso, ya que nuevas denuncias de acoso sexual y tocamientos indebidos pesan sobre el director musical de la agrupación La Bella Luz, César Sánchez Chávez, según revelaron exintegrantes de la banda.

​Entre las denunciantes se encuentran las exintegrantes Sharon Vergara y Camila Talavera, además del testimonio del exmiembro Eduardo Montúfar. Las víctimas señalaron que los actos de hostigamiento se repetían constantemente en el lugar de ensayo e incluso en el bus de transporte del grupo.

​Inacción e investigación

​Las afectadas indicaron que informaron previamente sobre estas conductas a los propietarios de la orquesta sin que se tomaran medidas inmediatas como alguna sanción o separación del hombre acusado.

​El caso ha sido derivado al Ministerio Público y a las dependencias policiales correspondientes para formalizar las investigaciones. Mientras tanto, se espera que Sánchez Chavesta se presente ante las autoridades y responda por las imputaciones en su contra.