Estrella Torres se solidariza con Naldy Saldaña y revela oscuros episodios en la cumbia peruana

Tras la denuncia presentada por la exintegrante de La Bella Luz, Naldy Saldaña, contra el director de la orquesta, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos, la cantante Estrella Torres expresó su solidaridad con la joven y reveló oscuros episodios que se vivirían en la cumbia peruana.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la exintegrante de Corazón Serrano alzó su voz de protesta por este caso y calificó de “desagradable” el presunto accionar de Sánchez Chavesta. Además, señaló que dentro de la industria musical ocurren hechos cuestionables que muchas veces son silenciados por los integrantes de las agrupaciones debido al temor de perder su puesto de trabajo.

“Ver estas imágenes me da una pena terrible porque conozco a su familia, a sus hermanas, a su papá y a su mamá. La verdad, ha sido muy indignante para muchos peruanos. Es común ver temas de alcohol, fiestas y amanecidas, siempre que la otra persona lo acepte. Conozco el mundo de la música desde hace muchos años y, lamentablemente, es un ambiente complicado. Siempre he aconsejado no tener demasiada confianza con los músicos”, declaró.

¿INTENTARON SOBREPASARSE CON ESTRELLA TORRES?

Al ser consultada sobre si atravesó una situación similar a la denunciada por Naldy Saldaña durante su paso por alguna orquesta de cumbia, Estrella Torres aseguró que nunca fue víctima de hostigamiento. Sin embargo, reconoció que algunas personas intentaron incomodarla o sobrepasar los límites de confianza. “No me ha pasado algo así. Obviamente, algunos se quieren sobrepasar debido a la confianza. Siempre existe esa pulseada”.