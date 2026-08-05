¡Plan piloto inicia mañana! Confusión por carril exclusivo del Corredor Azul

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) iniciará un plan piloto para reordenar el tránsito en la avenida Arequipa, reservando un carril exclusivo y bidireccional para los buses del Corredor Azul. La medida abarcará el tramo comprendido entre la avenida 9 de Diciembre (Paseo Colón) y el jirón Emilio Fernández.

​El objetivo principal de esta intervención es reducir los tiempos de viaje de miles de usuarios del transporte público y agilizar la circulación en la zona. Sin embargo, la confusión y molestias resaltan entre usuarios y vecinos.

Falta de información y escasa señalización

La falta de información y la escasa señalización en el inicio del plan piloto de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) han generado incertidumbre entre conductores y peatones que transitan por la avenida Arequipa.

​En puntos críticos como la intersección con la calle Manuel Corpancho, la ausencia de avisos claros y la poca presencia de personal orientador provocaron maniobras intempestivas y dudas sobre las zonas de circulación permitidas tanto para vehículos particulares como para el transporte público.

Malestar por medida

​Vecinos y automovilistas manifestaron su malestar al verse sorprendidos por el nuevo ordenamiento sin un periodo previo de difusión adecuado. Esta desinformación podría generar problemas de fluidez vehicular durante los primeros días de adaptación del sistema.