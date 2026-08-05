Queman dos cústers de la línea VIPUSA en Ventanilla: ataque sería por extorsión

Esta madrugada, en el asentamiento humano San Pedro, en el distrito de Ventanilla, dos cústers de la empresa VIPUSA quedaron destruidas por un incendio que habría sido provocado. Hasta el momento las autoridades no han confirmado el origen del ataque, por ahora se sospecha que sujetos desconocidos habrían usado bombas molotov para cometer el delito.

PIERDE SU HERRAMIENTA DE TRABAJO

Varios vecinos aseguran que escucharon pequeñas explosiones durante el incendio y sospechan que pudo ser provocado. “Eran las 2:30 de la mañana y no había nadie que nos ayude. Tengo 13 años trabajando; una cúster la trabajaba yo y la otra la alquilaba. Eran el sustento para mi familia”, manifestó el propietario que señaló que no recibía amenazas.

Añadió que solo llegaron peritos para revisar la situación, pero no le han dicho nada sobre cuál sería el origen de este siniestro. Además, dijo que las cústers estaban estacionadas fuera porque iban a ser llevadas al taller, pero no se esperaba que sus vehículos terminaran incendiados.

EMPRESA VIPUSA: BLANCO DE EXTORSIONADORES

Por otro lado, la empresa VIPUSA también pagaba cupos a extorsionadores, según el afectado, desde hace un año los amenazaron y desde allí les pidieron un aporte que subió de 30 a 35 soles y que se hace por cada unidad, pero la empresa dijo que ellos se encargarían.

Hasta el lugar llegaron tres unidades de bomberos para evitar que el fuego se propague, pues las llamas alcanzaron el segundo piso de la vivienda del propietario: “todos los vidrios se han roto. Qué se puede hacer”, manifestó la víctima quien no sabe qué hacer ante esta situación y terminó llorando de impotencia.

Cabe destacar que la empresa VIPUSA ha recibido otros ataques en este y otros años desde el 2024, aunque aún no se ha confirmado que se trata de un ataque extorsivo, esta situación deja al propietario sin su herramienta de trabajo y teme no poder atender las necesidades de sus cuatro hijos.