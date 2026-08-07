Reniec presentó largas colas durante atención del feriado 6 de agosto

ACTUALIZACIÓN

Pese a ser feriado, las tres sedes del Reniec que abrieron sus puertas al público mostraron largas colas de ciudadanos, algunos incluso madrugaron para intentar estar entre los primeros en ser atendidos. La jefa de la entidad, Carmen Velarde, señaó días atrás que se suspendería la atención durante el fin de semana, debido a que no se puede cubrir los costos operativos ni las horas adicionales laboradas del personal.

NOTA ORIGINAL

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que atenderá este jueves 6 de agosto, feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Junín, en 3 sedes de Lima. En estas oficinas, los ciudadanos podrán realizar trámites relacionados al Documento Nacional de Identidad (DNI) o recoger los documentos ya tramitados.

Estas 3 agencias de la entidad registral abrirán sus puertas por 8 horas, de 08.45 a.m. a 4.45 p.m. Con esta medida busca agilizar la demanda de trámites que Lima ha tenido después de los días feriados por fiestas patrias. De esta forma, los ciudadanos residentes en Lima podrán realizar sus gestiones en día no laboral. A continuación, conoce las sedes que abrirán.

¿CUÁLES SON LAS SEDES DE LIMA DONDE RENIEC ATENDERÁ ESTE FERIADO 6 DE AGOSTO?

Reniec Lima atenderá el feriado 6 de agosto en las siguientes sedes:

- Oficina Registral de Reniec ubicada en la avenida Nicolás de Piérola N° 545, Cercado de Lima.

- Oficina Registral de Reniec ubicada en la avenida San Luis N° 1673, San Borja.

- Oficina Registral de Reniec ubicada en la Av. Ernesto Diez Canseco N° 230, Miraflores

Cabe resaltar que, en la oficina de Cercado de Lima hay un total de 6.998 DNI pendientes de recojo; en San Borja, 16.975 y en Miraflores, 17.098 documentos de identificación. Ante ello, Reniec insta a los ciudadanos a recogerlos para garantizar el acceso a sus derechos fundamentales.

INFORMACIÓN SOBRE TRÁMITES VIRTUALES Y RECOJO DE DNI

Además de atender de manera presencial en las sedes mencionadas, la institución informó que varios trámites se pueden realizar a través de su página web oficial, tales como el duplicado y renovación del DNI, copias de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, y más. Conoce todos en este ENLACE (https://identidad.reniec.gob.pe/ciudadano).

Sin embargo, el pago por los trámites solo se podrá realizar por Yape y en la misma página de la entidad, con tarjeta de crédito o debido, debido a que el Banco de la Nación no atenderá durante este feriado.

Asimismo, recordó a los ciudadanos llevar su recibo de pago a la agencia donde realizarán el trámite. En ese sentido, indicó que quienes ya hicieron su gestión pueden consultar en este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm) si su DNI ya está listo para recoger. Si el trámite figura al 100%, podrán ir a recogerlo en la agencia que eligieron.