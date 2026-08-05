Romy Chang analiza el caso de Naldy Saldaña y consecuencias legales para exdirector de La Bella Luz

Luego de la denuncia presentada por Naldy Saldaña, exintegrante de La Bella Luz, contra el exdirector de la agrupación, César Sánchez Chavesta, por presuntos tocamientos indebidos, la abogada penalista Romy Chang analizó el caso y explicó las posibles consecuencias legales que podría afrontar el denunciado, quien se encuentra no habido.

Durante una entrevista en Buenos Días Perú, la especialista señaló que muchas víctimas prefieren guardar silencio por temor a perder sus puestos de trabajo, razón por la cual este tipo de hechos no siempre son denunciados oportunamente.

“Este tipo de delitos ocurre muchas veces en un contexto de coacción o presión, en el que la víctima se encuentra en una relación laboral o académica. Todos saben que esa persona actúa así, pero nadie quiere comprometerse por temor a ser despedido”, comentó.

¿Qué pena podría afrontar César Sánchez Chavesta?

Tras la difusión de las imágenes en los medios de comunicación, Romy Chang destacó la decisión de la Fiscalía de iniciar las investigaciones correspondientes. Asimismo, explicó que, si César Sánchez Chavesta fuera declarado culpable, podría recibir una pena superior a los cinco años de prisión.

“El Ministerio Público ya dispuso las diligencias. Según el tipo penal, el delito que se habría cometido es el de tocamientos indebidos. Al tratarse de un supuesto de violencia o coacción, la pena podría ir de seis a nueve años. La Fiscalía ya podría formalizar la investigación preparatoria y solicitar prisión preventiva”, manifestó la abogada penalista.