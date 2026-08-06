Los Olivos: asesinan a gerente de transportes a balazos y dejan a su esposa herida

Un nuevo ataque criminal preocupa a la población de la capital. El gerente de la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego fue asesinado a balazos cuando se desplazaba en su camioneta junto a su esposa. El hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche, en la avenida 2 de Octubre, distrito de Los Olivos, la víctima fue identificada como Eugenio Benítez de 69 años.

Sujetos que se movilizaban en motos lineales, interceptaron la camioneta donde viajaba la pareja y lanzaron una ráfaga de disparos que terminaron con la vida del gerente de transportes. Tras el ataque, fueron trasladados a la clínica Viva, sin embargo, el gerente falleció por la gravedad de sus heridas, mientras la esposa sigue en observación.

RECIBÍAN AMENAZAS

Se conoció que la víctima ya recibía amenazas desde hace un año atrás. En tanto, la esposa del gerente asesinado se encuentra con traumatismo múltiple y una herida en el cuello producto de las esquirlas provocadas por el violento ataque. Por el momento, el pronóstico de la mujer es estable, pero en observación.

En tanto, la Policía Nacional ha cercado la zona para que se realicen las pesquisas de los peritos de criminalística, de manera preliminar se habla del cumplimiento de una amenaza contra la empresa de transportes Corazón de Jesús San Diego y se une a un nuevo caso de extorsión.