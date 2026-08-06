Sicarios en moto lanzan una ráfaga de disparos contra un hombre en el Rímac

Un nuevo caso de violencia se reportó en el Rímac, donde un hombre fue atacado de seis balazos por sicarios a bordo de motos lineales. Las diligencias se siguen en la comisaría Ciudad y Campo.

Los agentes del orden hallaron trece casquillos de bala alrededor de una cuadra, pues los agresores persiguieron a la víctima hasta dispararle en una esquina y dejarlo abandonado. Gracias al apoyo de vecinos y de agentes de seguridad, lograron llevar al joven hasta el hospital Cayetano Heredia y, según el último reporte, se encuentra gravemente herido.

POSIBLE AJUSTE DE CUENTAS

En un video grabado por una cámara de seguridad de una vecina de la zona se ve a los dos sicarios usando cascos para evitar ser identificados, huyendo en una moto lineal alrededor de las 8 de la noche.

En tanto, en la comisaría la policía indica que las diligencias continúan y se informó que se trata de un joven entre 24 y 30 años, por el momento se desconoce la identidad del agraviado y se maneja la hipótesis que se trataría de un ajuste de cuentas.